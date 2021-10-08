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Половина бейсбольної збірної Куби втекла під час молодіжного чемпіонату світу

Офіційні особи країни назвали "мерзенними" дії гравців.

Половина бейсбольної збірної Куби втекла під час молодіжного чемпіонату світу
Фото: semana.com

12 із 24 гравців кубинської бейсбольної команди, що брала участь у III молодіжному чемпіонаті світу (U-23) в Мексиці, втекли з місця розташування своєї команди, повідомляє латиноамериканський ресурс semana.com.

При цьому Кубинська федерація бейсболу (FCB) підтвердила втечу гравців.

За словами офіційних осіб, це наймасовіша втеча кубинських спортсменів.

Попередній рекорд масової втечі встановлено 1996 року, коли 5 гравців Industriales покинули команду на клубному Кубку світу, який також проходив у Мексиці.

Офіційні особи країни назвали "мерзенними" дії гравців під час молодіжного чемпіонату світу.

Зазначимо, що кубинські бейсболісти є найбільш затребуваними в професійній Вищій бейсбольній лізі (MLB).

Нагадаємо, в грудні 2018 року Кубинська федерація бейсболу і MLB підписали угоду, за якою бейсболістам острова дозволялося грати в MLB, не покидаючи свою країну. Проте адміністрація експрезидента США Дональда Трампа заблокувала її.

Додамо, що кубинська молодіжка в усіченому складі зайняла на минулому чемпіонаті 4-те місце.

Григорій МухінГригорій Мухін
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