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Ультрас побили депутата Київської міськради після матчу "Динамо" - "Шахтар"

Михайло Наконечний є вболівальником "гірників".

Ультрас побили депутата Київської міськради після матчу "Динамо" - "Шахтар"
Михайло Наконечний
Фото: kievvlast.com.ua

У Києві на НСК "Олімпійський" після закінчення матчу УПЛ "Динамо" і "Шахтаря" (0:0) футбольні ультрас побили депутата міської ради від ОПЗЖ Михайла Наконечного, повідомляє strana.today.

Інцидент стався ще 3 жовтня, але відомо про нього стало тільки сьогодні.

За інформацією джерел у МВС, депутата били двоє футбольних хуліганів, переважно по голові. Після бійки ультрас утекли.

Депутата направили на медичний огляд, щоб зафіксувати побої.

38-річний Наконечний працює секретарем постійної комісії Київської міської ради з питань цифрової трансформації і адміністративних послуг, а також є членом Комісії міськради з проведення оцінки корупційних ризиків.

Поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 2 статті 296 Кримінального кодексу України - хуліганство, вчинене групою осіб. За це передбачено покарання до 4 років в'язниці.

Зазначимо, що Наконечний є вболівальником "Шахтаря" - перед матчем він виклав у соцмережах фотографію в шалику і масці із символікою клубу.

Михайло Наконечний
Фото: strana.today
Михайло Наконечний

Григорій МухінГригорій Мухін
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