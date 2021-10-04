Луческу прокоментував скандальний банер, вивішений на матчі "Динамо" - "Шахтар" фанами "гірників"

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу прокоментував нічию з "Шахтарем" (0:0) у центральному матчі першого кола УПЛ.

Зокрема, румунський фахівець відповів на питання, чи бачив він образливий для нього банер, вивішений на трибуні "гірників".

"Банер ультрас? Мене не цікавить, що відбувається навколо. Мене цікавить тільки моя команда, як вона грає і що повинні робити на полі гравці", - цитує свого головного тренера пресслужба "Динамо".

"Що стосується гравців "Шахтаря", на мій погляд, найкращим сьогодні був Алан Патрік. Вважаю, що він заслуговує на виклик у збірну Бразилії, так само як раніше викликалися до збірної бразильці "Шахтаря".

Я говорю не як тренер "Динамо", а як людина, яка любить і знає футбол. Він заслуговує на те, що стабільно грає зараз. Якийсь час йому було важко пробитися в основу. Але завдяки президенту "Шахтаря" Рінату Ахметову він залишився в команді і став дуже хорошим футболістом", - зазначив колишній наставник "гірників".

"Щодо планів, у нас, як завжди, багато збірок. Ми даємо іншим гравцям три дні відпочинку, в четвер збираємося на перше тренування. У нас є багато пропозицій, зокрема, з Туреччини і з інших країн, але у нас в обоймі залишиться мало гравців, щоб провести спаринг.

Складний графік у всіх наших гравців, тим більше - у збірників. Крім ігор чемпіонату і Кубка, це ще ігри Ліги чемпіонів, ігри за збірні. Велика кількість наших гравців виступає за національні збірні, для нас це теж проблема, тому що ми не знаємо, в якому стані гравці повернуться зі збірних. Але вони професіонали, вони повинні готуватися і відповідати рівню збірної і київського "Динамо", - додав Луческу.

Нагадаємо, кияни лідирують у чемпіонаті, зберігаючи 3-очковий відрив від "Шахтаря".