У центральному матчі першого кола УПЛ "Динамо" і "Шахтар" на НСК "Олімпійський" не змогли виявити переможця.

Ба більше, чемпіон і віцечемпіон навіть не забити гола.

Після матчу президент "Динамо" Ігор Суркіс дав інтерв'ю, в якому підбив підсумок поєдинку.

"Ви всі футбольні люди, пишете про футбол, транслюєте футбол, ви прекрасно розумієте, після таких двох поразок 3:0 і 5:0 (від "Шахтаря" за Суперкубок і від "Баварії" у Лізі чемпіонів, - LB.ua) дуже важко психологічно налаштувати команду. За перші хвилини ми бачили це, був мандраж. Потім хлопці заспокоїлися, могли забити в першому таймі.

Я думаю, що хто забив би першим, той і виграв би сьогодні. Але в кінці могли і пропустити. Це футбол. Тим він цікавий, що він тримає в напрузі глядачів до останньої секунди", - заявив Суркіс.

При цьому президент "Динамо" подякував київській публіці за підтримку.

"Киянам дуже дякую за підтримку, підтримували свою улюблену команду, яка все одно є єдиною командою в місті Києві, незважаючи на те, що ми граємо на одному стадіоні з "Шахтарем", - зазначив Суркіс.

Водночас президент київського клубу задоволений результатом зустрічі.

"Я, перш за все, задоволений тим, що ми рік не програємо, рівно рік, у Чемпіонаті України. Ми грали проти дуже сильної команди, яка теж грає в Лізі чемпіонів, і ми могли як виграти, так і програти. Тому я задоволений", - зазначив Суркіс.

"Звичайно, краще було б завоювати три очки, відірватися від "Шахтаря", але все одно ми займаємо першу сходинку турнірної таблиці. Ми повинні в кожному матчі вигравати, отримувати три очки, тому що за всі ігри даються тільки три очки. За цю гру дали одне очко, за нічию. Тому ми повинні грати, прогресувати.

Я вважаю, що у нас є обойма хороших футболістів і молодих хлопців, які в молодіжній команді грають, які продемонстрували, що вони можуть У будь-яку хвилину увірватися в основний склад", - зазначив Суркіс.

Огляд матчу "Динамо" - "Шахтар".