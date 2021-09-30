І в Донецьку не можуть пробачити перехід румуна в стан найпринциповіших суперників.

Фото: facebook.com

Зірку головного тренера "Динамо" Мірчі Луческу на Алеї слави біля "Донбас Арени" облили фарбою символічного синього кольору, повідомляє "Типовий Донецьк" у Facebook.

Імовірно, не всім сподобалися слова коуча киян "поїхати в Донецьк і подивитися Алею зірок всім критикам" після програного матчу за Суперкубок України проти "Шахтаря" (0:3).

Фото: facebook.com

Нагадаємо, Луческу очолював "Шахтар" з 2004 по 2016 рік. Під керівництвом румунського фахівця "гірники" остаточно утвердилися в ролі гранда українського футболу, вісім разів вигравши Чемпіонат України і п'ять разів Кубок країни. З Луческу "Шахтар" виграв перший і поки що єдиний для України з часів її незалежності європейський трофей - Кубок УЄФА у 2009 році.

З 2020 року Луческу очолює київське "Динамо". Після приходу румунського тренера кияни виграли Чемпіонат, Кубок і Суперкубок країни.

Відзначимо, що з ультрас "Динамо" у Луческу також не склалися стосунки.