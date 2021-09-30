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Левандовський підкріпив розгром над "Динамо" історичним досягненням у Лізі чемпіонів

Роберт знову не пішов з поля без гола.

Роберт Левандовський
Фото: EPA/UPG
Роберт Левандовський

Напередодні "Динамо" в поступилося в Мюнхені "Баварії" в матчі Ліги чемпіонів - 0:5.

Дублем відзначився Роберт Левандовський. Додамо, що поляк після цього матчу встановив рекорд Ліги чемпіонів. Перемога над киянами стала для нього 18-ю поспіль у цьому турнірі - форвард перший гравець в історії ЛЧ, який досяг цієї позначки.

Востаннє "Баварія" за участю Роберта програвала матч ЛЧ ще у 2019-му, коли поступилася в 1/8 майбутньому тріумфатору турніру "Ліверпулю" - 1:3.

Нагадаємо, що чемпіонський сезон-2019/20 мюнхенці закінчили без жодної втрати очок за кампанію, а в минулому сезоні програний чвертьфінальний матч з ПСЖ (2:3) і нічийну гру з "Атлетіко" (1:1) на груповому етапі Роберт пропустив.

Зазначимо, що Левандовський забив 119 голів в останніх 100 матчах за мюнхенську команду, а у 2021 році він забив на шість голів більше, ніж будь-який інший гравець п'яти провідних ліг Європи у всіх змаганнях - 41.

Григорій МухінГригорій Мухін
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