Левандовський підкріпив розгром над "Динамо" історичним досягненням у Лізі чемпіонів

Напередодні "Динамо" в поступилося в Мюнхені "Баварії" в матчі Ліги чемпіонів - 0:5.
Дублем відзначився Роберт Левандовський. Додамо, що поляк після цього матчу встановив рекорд Ліги чемпіонів. Перемога над киянами стала для нього 18-ю поспіль у цьому турнірі - форвард перший гравець в історії ЛЧ, який досяг цієї позначки.
Востаннє "Баварія" за участю Роберта програвала матч ЛЧ ще у 2019-му, коли поступилася в 1/8 майбутньому тріумфатору турніру "Ліверпулю" - 1:3.
18 – Robert Lewandowski ist der erste Spieler in der Geschichte der UEFA Champions League, der 18 Spiele in Folge gewann. Siegertyp. #FCBDYN #UCL pic.twitter.com/8OXnpUx5Fb— OptaFranz (@OptaFranz) September 29, 2021
Зазначимо, що Левандовський забив 119 голів в останніх 100 матчах за мюнхенську команду, а у 2021 році він забив на шість голів більше, ніж будь-який інший гравець п'яти провідних ліг Європи у всіх змаганнях - 41.
119 - Robert Lewandowski has scored 119 goals in his last 100 matches for Bayern Munich, while he has scored six more goals than any other player in Europe's top five leagues in all competitions in 2021 (41). Unstoppable. pic.twitter.com/pfngZsQ0Yw— OptaJoe (@OptaJoe) September 29, 2021