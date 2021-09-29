Під час матчу другого туру Ліги чемпіонів між ПСЖ і "Манчестером Сіті" (2:0) стався кумедний епізод.

"Містяни" готувалися до виконання штрафного удару поблизу воріт господарів. Традиційно була збудована стінка з футболістів ПСЖ з використанням новітніх технологій - за стінкою приліг гравець.

Роль колоди виконав Ліонель Мессі.

Фото: EPA/UPG Ліонель Мессі

Деяких футбольних авторитетів цей факт обурив.

Колишній гравець "Манчестера Юнайтед" і збірної Англії Ріо Фердінанд, який підробляє коментатором, заявив, що він не міг у це повірити.

"Він один з кращих в історії, якщо не найкращий. У той момент, коли виникла ідея покласти туди Мессі, хтось мав сказати: "Ні, ні, ні, тільки не Мессі", - наводить слова Фердінанда record.pt.