Бензема встановив історичне досягнення в Лізі чемпіонів

Гол Каріма не допоміг "Реалу" в матчі з "Шерифом".

Фото: EPA/UPG Карім Бензема

У групі за участю донецького "Шахтаря" в Мадриді "Реал" сенсаційно поступився тираспольському "Шерифу" - 1:2.

Єдиним голом у складі "бланкос" відзначився Карім Бензема, який реалізував пенальті.

Таким чином, 33-річний француз став першим гравцем, якому вдавалося відзначитися голом у 17-му сезоні Ліги чемпіонів поспіль.

Свій дебютний гол у цьому турнірі Карім забив у сезоні-2005/06. Тоді форвард виступав у складі "Ліона".

Додамо, що 16 сезонів поспіль не йшли без голів у ЛЧ Ліонель Мессі, Кріштіану Роналду і Раян Гіггз, котрий завершив кар'єру.