Бензема встановив історичне досягнення в Лізі чемпіонів

У групі за участю донецького "Шахтаря" в Мадриді "Реал" сенсаційно поступився тираспольському "Шерифу" - 1:2.
Єдиним голом у складі "бланкос" відзначився Карім Бензема, який реалізував пенальті.
Таким чином, 33-річний француз став першим гравцем, якому вдавалося відзначитися голом у 17-му сезоні Ліги чемпіонів поспіль.
Свій дебютний гол у цьому турнірі Карім забив у сезоні-2005/06. Тоді форвард виступав у складі "Ліона".
Додамо, що 16 сезонів поспіль не йшли без голів у ЛЧ Ліонель Мессі, Кріштіану Роналду і Раян Гіггз, котрий завершив кар'єру.
17 - @Benzema 🇫🇷 se ha convertido en el primer jugador de la @LigadeCampeones en marcar en 17 temporadas diferentes (16 para Ryan Giggs, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi), y además lo ha conseguido de forma consecutiva. Monsieur@realmadrid #RealMadrid#ChampionsLeague pic.twitter.com/FOyC1IZJK7— OptaJose (@OptaJose) September 28, 2021