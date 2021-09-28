Дубайські інвестори готові викупити борг "Барселони" в розмірі € 1,5 млрд

При цьому партнерські вимоги компанії з Дубая досить низькі.

Компанія з Дубая, назва якої не згадується, готова викупити борг каталонської "Барселони" в розмірі € 1,5 млрд, повідомляє championat.com з посиланням на телепрограму El Curubito.

За інсайдерською інформацією, дубайська компанія готова запропонувати "Барселоні" мораторій на повернення боргу від двох до дванадцяти років. Таким чином, борг футбольного клубу погасять уже зараз бізнесмени з Дубая, що дозволить каталонському клубу повернутися до нормального функціонування і сконцентруватися на спортивних цілях.

При цьому партнерські вимоги компанії з Дубая, яка готова викупити борг "Барселони", досить низькі.