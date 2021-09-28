Здійснено ще одну спробу нападу на клубний автобус "Чорноморця"

Перед учорашнім підсумковим матчем 9-го туру УПЛ з "Інгульцем" (1:1) була здійснена ще одна спроба нападу на клубний автобус "Чорноморця", повідомляє Meta Ratings.

Коли автобус виїжджав з клубної бази в Совіньоні, під колеса полетіла димова шашка. Чоловік, який жбурнув її, після цього обігнав транспортний засіб "Чорноморця" на мопеді і намагався повторити дійство.

Через кілька хвилин дорогу команді перегородив автомобіль. З нього вийшов чоловік і почав стукати у вікна і двері автобуса та показувати образливі жести.

Цілком ймовірно, акцію організували фанати одеситів, які незадоволені великою кількістю орендованих у "Динамо" гравців (16).

Фанатський рух має підстави обурюватися вектором розвитку клубу - одесити з шістьма очками займають передостаннє місце в турнірній таблиці.