Фото: EPA/UPG Захисник "Гетафе" Матіас Олівера реагує на фінальний свисток

У матчі 7-го туру чемпіонату Іспанії "Гетафе" в Севільї поступився "Бетісу" - 0:2.

Таким чином, Azul програли всі 7 матчів на старті сезону-2021/22.

За цим показником "Гетафе" став четвертою командою в історії Ла Ліги і першою за 25 років. Раніше з аналогічним результатом починали сезон "Естремадура" (1996), "Сарагоса" (1952) і "Расінг" (1929).

7 - El Getafe es el cuarto equipo en la historia de LaLiga que sufre siete derrotas en sus primeros siete partidos de la temporada, tras el Racing de Santander en la 28/29, el Real Zaragoza en la 52/53 y el Extremadura en la 96/97. Shock. — OptaJose (@OptaJose) September 26, 2021

Не варто говорити, що з таким показником "Гетафе" замикає турнірну таблицю іспанського чемпіонату. 3 жовтня команда зіграє проти "Реала Сосьєдад" у матчі 8-го туру.

Огляд матчу "Бетіс" - "Гетафе".