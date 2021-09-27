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"Гетафе" встановив антирекорд століття в чемпіонаті Іспанії

Ciudad не набрали ще жодного очка.

Захисник &quot;Гетафе&quot; Матіас Олівера реагує на фінальний свисток
Фото: EPA/UPG
Захисник "Гетафе" Матіас Олівера реагує на фінальний свисток

У матчі 7-го туру чемпіонату Іспанії "Гетафе" в Севільї поступився "Бетісу" - 0:2.

Таким чином, Azul програли всі 7 матчів на старті сезону-2021/22.

За цим показником "Гетафе" став четвертою командою в історії Ла Ліги і першою за 25 років. Раніше з аналогічним результатом починали сезон "Естремадура" (1996), "Сарагоса" (1952) і "Расінг" (1929).

Не варто говорити, що з таким показником "Гетафе" замикає турнірну таблицю іспанського чемпіонату. 3 жовтня команда зіграє проти "Реала Сосьєдад" у матчі 8-го туру.

Огляд матчу "Бетіс" - "Гетафе".

Григорій МухінГригорій Мухін
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