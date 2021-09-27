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Збірна Європи з тенісу обіграла збірну світу і завоювала Кубок Лейвера

Європейські тенісисти виявилися більш підготовленими до цього матчу, розгромивши суперників 14:1.

Переможці
Фото: EPA/UPG
Переможці

У Бостоні (США) завершився виставковий турнір з тенісу між збірною Європи і збірною світу на Кубок Лайвера.

Європейські тенісисти виявилися більш підготовленими до цього матчу, розгромивши суперників 14:1.

Потрібно відзначити, що і склад збірної Європи був більш зоряним.

За неї виступали такі спортсмени, як Данило Медведєв (№2 АТР, Росія), Стефанос Ціціпас (№3 АТР, Греція), Олександр Звєрєв (№4 АТР, Німеччина), Андрій Рубльов (№5 АТР, Росія), Маттео Берреттіні (№7 АТР, Італія) і Каспер Руд (№10 АТР, Норвегія).

Світ представляли Фелікс Оже-Альяссім (№11 АТР, Канада), його співвітчизник Денис Шаповалов (№13 АТР), Дієго Шварцман (№15 АТР, Аргентина), Рейллі Опелка (№19 АТР, США), Джон Ізнер (№21 АТР, США) і Нік Кіріос (№96 АТР, Австралія).

Григорій МухінГригорій Мухін
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