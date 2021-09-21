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На честь експершої ракетки світу назвали нову кровосмоктальну комаху

Незрозуміло, радіти цій події Сімоне Халеп чи ні.

На честь експершої ракетки світу назвали нову кровосмоктальну комаху
Сімона Халеп
Фото: EPA/UPG

Вчені з Університету сільськогосподарських наук та ветеринарної медицини (USAMV) в місті Клуж-Напока (Румунія) виявили в Констанце новий вид комахи, який назвали на честь колишньої першої ракетки світу Сімони Халеп (№14 WTA). Про це повідомляє Universul.

Комаха належить до роду флеботомусов (кровосисних) з підродини москітів. Повна наукова назва - Phlebotomus simonahalepae на честь Халеп, яка родилася в Констанце.

"Ми присвячуємо це відкриття Сімоне Халеп. Таким чином ми хочемо висловити визнання її досягнень і тому, як вона представляє Румунію на міжнародній арені", - заявив професор Андрій Міхалча.

На минулому US Open 29-річна Халеп дійшла до четвертого кола, де поступилася першій ракетці України Еліні Світоліній - 3:6, 3:6.

За кар'єру румунська тенісистка завоювала 22 титули в одиночному розряді.

Минулого тижня Халеп вийшла заміж за мільярдера.

Григорій МухінГригорій Мухін
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