На честь експершої ракетки світу назвали нову кровосмоктальну комаху

Незрозуміло, радіти цій події Сімоне Халеп чи ні.

Вчені з Університету сільськогосподарських наук та ветеринарної медицини (USAMV) в місті Клуж-Напока (Румунія) виявили в Констанце новий вид комахи, який назвали на честь колишньої першої ракетки світу Сімони Халеп (№14 WTA). Про це повідомляє Universul.

Комаха належить до роду флеботомусов (кровосисних) з підродини москітів. Повна наукова назва - Phlebotomus simonahalepae на честь Халеп, яка родилася в Констанце.

"Ми присвячуємо це відкриття Сімоне Халеп. Таким чином ми хочемо висловити визнання її досягнень і тому, як вона представляє Румунію на міжнародній арені", - заявив професор Андрій Міхалча.

На минулому US Open 29-річна Халеп дійшла до четвертого кола, де поступилася першій ракетці України Еліні Світоліній - 3:6, 3:6.

За кар'єру румунська тенісистка завоювала 22 титули в одиночному розряді.

Минулого тижня Халеп вийшла заміж за мільярдера.