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Світоліна вийшла у чвертьфінал US Open

Еліна обіграла румунку Халеп.

Еліна Світоліна
Фото: EPA/UPG
Еліна Світоліна

На Відкритому чемпіонаті США, який проходить на тенісних кортах "Флашинг-Медоус", перша ракетка України Еліна Світоліна (№5 WTA) не зазнала особливих проблем в матчі 1/8 фіналу проти першої ракетки Румунії Сімони Халеп (№13 WTA), перемігши у двох сетах з однаковим рахунком - 6:3.

Поєдинок тривав 1 годину і 15 хвилин.

Таким чином, Еліна вдруге в кар'єрі вийшла до чвертьфіналу US Open - два роки тому українка дійшла в Нью-Йорку до півфіналу.

За право вийти до 1/2 фіналу Світоліна завтра зіграє з канадськоютенісисткою Лейлою Анні Фернандес.

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