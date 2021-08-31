Скандальною поразкою експершої ракетки світу завершився матч першого кола US Open

Фото: EPA/UPG Енді Маррей

Колишня перша ракетка світу Енді Маррей (№112 АТР) звинуватив Стефаноса Ціціпаса (№3 АТР) в шахрайстві під час матчу першого кола US Open-2021.

34-річний шотландець залишився незадоволений довгими перервами, які брав Ціціпас по ходу гри.

"Він шахраює. Мені ніколи не було потрібно так багато часу, щоб сходити в туалет. Ви з цим нічого не робите. Ми можемо поговорити про це після матчу, але це важливо саме зараз", - звернувся Маррей до суддів.

Фото: АВС Енді Маррей

"Я втратив до нього повагу. Я б сказав те ж саме, якби виграв цей матч. Це абсурд, і Ціціпас це знає", - наводить слова Маррея профільний журналіст Бен Ротенберг в своєму "твіттері".

Сам матч, що тривав 4 години і 44 хвилини, завершився перемогою Ціціпаса з рахунком 2:6, 7:6 (9-7), 3:6, 6:3, 6:4.

Нагадаємо, раніше німецький тенісист Олександр Звєрєв (№4 АТР) на турнірі в Цинциннаті звинуватив Ціціпаса в отриманні підказок по телефону від батька під час перерви.

У наступному колі Відкритого чемпіонату США-2021 Ціціпас зустрінеться з третьою ракеткою Франції Адріано Маннаріно (№44 АТР).