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На Паралімпіаді-2020 завершилося останнє змагання: Україна втратила 5-е загальнокомандне місце

Змагання завершить церемонія закриття.

Фото: EPA/UPG

У Токіо відбулося останнє змагання Паралімпіади-2020.

У заключний день Ігор українським спортсменам не вдалося завоювати нагороди. В активі збірної України залишилося 98 завойованих медалей (24 золотих, 47 срібних і 27 бронзових).

На жаль, нашим паралімпійцям не вдалося зберегти 5-е місце в медальному заліку - ще напередодні збірна Нідерландів завоювала 25-те "золото" і випередила нашу паралімпійську команду.

Відзначимо, що нідерландські спортсмени завоювали на 39 нагород менше, ніж українські. Проте, за рахунок більшої кількості золотих нагород, Нідерланди обійшли Україну.

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