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Лукашенко назвав білоруський футбол "убозтвом"

Президент країни звернув свою увагу на футбол.

Лукашенко назвав білоруський футбол "убозтвом"
Олександр Лукашенко
Фото: РБК

Олександр Лукашенко висловив невдоволення рівнем футболу в республіці.

"Дивитися на те убозтво, яке сьогодні демонструє футбол, неприпустимо", - цитує Лукашенка belta.by.

Відзначимо, що таке жорстке висловлювання президента країни викликає щонайменше здивування. Адже напередодні збірна Білорусі у впертій боротьбі у відбірковому матчі ЧС-2022 на виїзді мінімально поступилася одному з відкриттів минулого Євро-2020 – збірній Чехії – за рахунком 0:1.

Пройшовся Лукашенко і по молодіжному футболу.

"Я керівнику федерації задав питання: навіщо випустили взагалі молодіжну команду на футбольне поле вчора? Вони не зібралися грати. Запам'ятайте: це вам урок", – заявив він.

Напередодні молодіжна збірна Білорусі також програла своїм одноліткам з Ісландії (1:2).

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