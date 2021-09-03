Українець Трусов завоював шосту медаль на Паралімпіаді в Токіо

В рамках десятого змагального дня Паралімпійських ігор-2020 завершився фінальний заплив на дистанції 50 метрів батерфляєм (клас S7 – плавці з фізичними порушеннями).

Український плавець Андрій Трусов з результатом 29.03 секунди був другим в цьому запливі, поступившись дотик американцеві Евану Остіну. Спортсменів розділили нікчемні 0,05 секунди.

"Бронза" дісталася представнику Колумбії Карлосу Даніелю Серрано Сарате.

Ще один українець, Євген Богодайко, фінішував п'ятим.

Для 21-річного Трусова ця медаль стала шостою в Токіо.

Він виграв "золото" на дистанціях 100 метрів на спині та 50 метрів вільним стилем, взяв "срібло" в запливах на 200 метрів комплексним плаванням і 400 метрів вільним стилем, а також виграв командний "бронзу" в естафеті 4х100 метрів вільним стилем.

Результати запливу.

Еван Остін (США) – 28.98 с. Андрій Трусов (Україна) – 29.03 Карлос Даніель Серрано Сарате (Колумбія) – 29.34

...

5. Євген Богодайко (Україна) – 29.70.

У паралімпійському басейні були також розіграні медалі в плаванні на дистанції 100 метрів батерфляєм (клас S8 – плавці з фізичними порушеннями).

Українець Денис Дубров завоював "бронзу" в цій дисципліні, показавши результат 1:03.23.

Чемпіоном став американець Роберт Грисволд, "срібло" – у представника Китаю Фен Яна.

Результати запливу.

Роберт Грисволд (США) – 1:02.03 Фен Ян (Китай) – 1:03.20 Денис Дубров (Україна) – 1:03.23.

Відзначимо, що це вже третя медаль Дуброва на Паралімпіаді в Токіо – раніше він став паралімпійським чемпіоном на дистанції 200 метрів комплексним плаванням і став бронзовим призером в естафеті 4х100 метрів вільним стилем.