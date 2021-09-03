Українець Трусов завоював шосту медаль на Паралімпіаді в Токіо

В рамках десятого змагального дня Паралімпійських ігор-2020 завершився фінальний заплив на дистанції 50 метрів батерфляєм (клас S7 – плавці з фізичними порушеннями).
Український плавець Андрій Трусов з результатом 29.03 секунди був другим в цьому запливі, поступившись дотик американцеві Евану Остіну. Спортсменів розділили нікчемні 0,05 секунди.
"Бронза" дісталася представнику Колумбії Карлосу Даніелю Серрано Сарате.
Ще один українець, Євген Богодайко, фінішував п'ятим.
Для 21-річного Трусова ця медаль стала шостою в Токіо.
Він виграв "золото" на дистанціях 100 метрів на спині та 50 метрів вільним стилем, взяв "срібло" в запливах на 200 метрів комплексним плаванням і 400 метрів вільним стилем, а також виграв командний "бронзу" в естафеті 4х100 метрів вільним стилем.
Результати запливу.
- Еван Остін (США) – 28.98 с.
- Андрій Трусов (Україна) – 29.03
- Карлос Даніель Серрано Сарате (Колумбія) – 29.34
...
- 5. Євген Богодайко (Україна) – 29.70.
У паралімпійському басейні були також розіграні медалі в плаванні на дистанції 100 метрів батерфляєм (клас S8 – плавці з фізичними порушеннями).
Українець Денис Дубров завоював "бронзу" в цій дисципліні, показавши результат 1:03.23.
Чемпіоном став американець Роберт Грисволд, "срібло" – у представника Китаю Фен Яна.
Результати запливу.
- Роберт Грисволд (США) – 1:02.03
- Фен Ян (Китай) – 1:03.20
- Денис Дубров (Україна) – 1:03.23.
Відзначимо, що це вже третя медаль Дуброва на Паралімпіаді в Токіо – раніше він став паралімпійським чемпіоном на дистанції 200 метрів комплексним плаванням і став бронзовим призером в естафеті 4х100 метрів вільним стилем.