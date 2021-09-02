Юрій Луценко: «В українській політиці всі настільки один з одним переспали, що все згадати неможливо"
Юрій Луценко: «В українській політиці всі настільки один з одним переспали, що все згадати неможливо"
Юрій Луценко: «Перші гроші в донецьку олігархію завіз Кобзон – з рук кемеровської мафії»
Юрій Луценко: «Перші гроші в донецьку олігархію завіз Кобзон – з рук кемеровської мафії»
Завтра осінь, коли карантин?
Завтра осінь, коли карантин?
В України можуть відібрати одне "золото" Паралімпіади-2020
В України можуть відібрати одне "золото" Паралімпіади-2020
В Уряді планують "точкові" кадрові ротації, розглядають звільнення трьох міністрів, – джерела
В Уряді планують "точкові" кадрові ротації, розглядають звільнення трьох міністрів, – джерела
Зеленський презентував у США план трансформації України за $277 млрд
Зеленський презентував у США план трансформації України за $277 млрд
У Білому домі анонсували ключові домовленості Байдена і Зеленського
У Білому домі анонсували ключові домовленості Байдена і Зеленського
Радник глави ОП запропонував перейменувати Україну
Радник глави ОП запропонував перейменувати Україну
​Байден, Зеленський і «доктрина Байдена»
​Байден, Зеленський і «доктрина Байдена»
ГоловнаСпорт

Роналду при виконанні пенальті вдарив рукою в обличчя суперника

Ірландський футболіст спровокував Кріштіану на неспортивну поведінку.

Фото: EPA/UPG

Збірна Португалія в матчі європейського відбіркового турніру Чемпіонату світу-2022 здобула важку домашню перемогу над ірландцями - 2:1.

На "падаючому прапорці" дублем відзначився Кріштіану Роналду. Він же на 15-й хвилині не реалізував 11-метровий.

Відзначимо, що в епізоді з призначенням пенальті рефері поєдинку словенець Матей Юг вирішив перевірити самого себе за допомогою VAR.

В цей час Роналду вже встановив м'яч на "точку". Проте захисник гостей Дару О'Ші вибив м'яч, що розлютило капітана португальської збірної, який не стримав емоції і вдарив суперника по обличчю.

Арбітр в цей час був зайнятий переглядом VAR і не побачив цього скандального епізоду, в результаті Юг не став приймати ніяких санкцій по відношенню до футболістів.

Додамо, що цей момент міг накласти відбиток на психологічний стан Роналду, який цей пенальті не реалізував.

Нагадаємо, що Кріштіану в цьому матчі встановив рекорд усіх часів і народів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також