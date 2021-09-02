Фото: EPA/UPG

Збірна Португалія в матчі європейського відбіркового турніру Чемпіонату світу-2022 здобула важку домашню перемогу над ірландцями - 2:1.

На "падаючому прапорці" дублем відзначився Кріштіану Роналду. Він же на 15-й хвилині не реалізував 11-метровий.

Відзначимо, що в епізоді з призначенням пенальті рефері поєдинку словенець Матей Юг вирішив перевірити самого себе за допомогою VAR.

В цей час Роналду вже встановив м'яч на "точку". Проте захисник гостей Дару О'Ші вибив м'яч, що розлютило капітана португальської збірної, який не стримав емоції і вдарив суперника по обличчю.

Lucky there wasn’t a card here simulation pic.twitter.com/mLz3LoFXPl — Darren Cleary (@RadioCleary) September 1, 2021

Арбітр в цей час був зайнятий переглядом VAR і не побачив цього скандального епізоду, в результаті Юг не став приймати ніяких санкцій по відношенню до футболістів.

Додамо, що цей момент міг накласти відбиток на психологічний стан Роналду, який цей пенальті не реалізував.

Нагадаємо, що Кріштіану в цьому матчі встановив рекорд усіх часів і народів.