Юрій Луценко: «Перші гроші в донецьку олігархію завіз Кобзон – з рук кемеровської мафії»
Юрій Луценко: «Перші гроші в донецьку олігархію завіз Кобзон – з рук кемеровської мафії»
Завтра осінь, коли карантин?
Завтра осінь, коли карантин?
Зеленський із дружиною прибули до Вашингтона
Зеленський із дружиною прибули до Вашингтона
День, коли США програли афганську війну
День, коли США програли афганську війну
​Байден, Зеленський і «доктрина Байдена»
​Байден, Зеленський і «доктрина Байдена»
Посол НАТО заперечив неможливість вступу України під час війни
Посол НАТО заперечив неможливість вступу України під час війни
В Уряді планують "точкові" кадрові ротації, розглядають звільнення трьох міністрів, – джерела
В Уряді планують "точкові" кадрові ротації, розглядають звільнення трьох міністрів, – джерела
Путін і Лукашенко у вересні зібралися підписати указ про інтеграцію Білорусі з Росією
Путін і Лукашенко у вересні зібралися підписати указ про інтеграцію Білорусі з Росією
Зеленський презентував у США план трансформації України за $277 млрд
Зеленський презентував у США план трансформації України за $277 млрд
ГоловнаСпорт

Конкурента Зінченка по позиції в "Манчестері Сіті" помістили в тюремну камеру для ґвалтівників

Бенжамену Менді зараз не до футболу.

Конкурента Зінченка по позиції в "Манчестері Сіті" помістили в тюремну камеру для ґвалтівників
Бенжамен Менді
Фото: EPA/UPG

Проти флангового захисника "Манчестера Сіті" Бенжамена Менді поліція відкрила кримінальну справу за фактом чотирьох випадків згвалтування і одного випадку домагання, повідомляє The Guardian.

При цьому Світовий суд Честера відмовив 27-річному футболістові у виході на свободу під заставу. Більш того, француз поміщений в тюремному крилі VP, де містяться насильники, педофіли, а також колишні поліцейські, повідомляє Mirror.

У разі, якщо юристи гравця не подадуть апеляцію на відмову у звільненні під заставу, він проведе весь цей час у в'язниці, аж до 10 вересня, коли він повинен буде постати перед судом.

Випадки, в яких звинувачується футболіст, могли статися між жовтнем 2020 і серпнем 2021 року.

Відзначимо, що конкурентом Менді по позиції в манчестерському клубі є українець Олександр Зінченко.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також