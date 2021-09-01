Конкурента Зінченка по позиції в "Манчестері Сіті" помістили в тюремну камеру для ґвалтівників

Бенжамену Менді зараз не до футболу.

Проти флангового захисника "Манчестера Сіті" Бенжамена Менді поліція відкрила кримінальну справу за фактом чотирьох випадків згвалтування і одного випадку домагання, повідомляє The Guardian.

При цьому Світовий суд Честера відмовив 27-річному футболістові у виході на свободу під заставу. Більш того, француз поміщений в тюремному крилі VP, де містяться насильники, педофіли, а також колишні поліцейські, повідомляє Mirror.

У разі, якщо юристи гравця не подадуть апеляцію на відмову у звільненні під заставу, він проведе весь цей час у в'язниці, аж до 10 вересня, коли він повинен буде постати перед судом.

Випадки, в яких звинувачується футболіст, могли статися між жовтнем 2020 і серпнем 2021 року.

Відзначимо, що конкурентом Менді по позиції в манчестерському клубі є українець Олександр Зінченко.