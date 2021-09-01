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У новій документалці про збірну з футболу покажуть ексклюзивні моменти з новим тренером

Документальна кінокартина «Чи здатні?» розповість про тактичні та психологічні зміни в команді після приходу нового тренера Олександра Петракова, а також покаже шлях збірної у відборі на чемпіонат світу в Катарі. Партнером проєкту виступила компанія Епіцентр

Зйомками нової стрічки про національну команду займуться Павло Черепін і Тарас Герега – автори фільму Особлива атмосфера, що вийшов на екрани напередодні Євро-2020. Ця документалка стала найвідвертішим фільмом про національну збірну. Документальна стрічка вперше в історії показала внутрішню кухню команди та викликала підвищений інтерес з боку української аудиторії. Лише на відео-сервісі YouTube її переглянуло близько 400 000 користувачів.

"Цього разу ми плануємо приділити особливу увагу психологічному аспекту та емоціям в команді після успішного виступу на Євро-2020 та зміни головного тренера", - говорить співпродюсер фільму, футбольний експерт, блогер і функціонер Тарас Герега.

В свою чергу співпродюсер та режисер фільму Павло Черепін додає, що перехідний період зміни тренерського штабу припав на складний для команди етап найважливіших матчів відбору на чемпіонат світу в Катарі.

"Цей шлях збірна України розпочне із ненайкращим багажем – всього трьома заліковими балами із дев’яти можливих. Зовсім скоро ми дізнаємось, чи вдасться новому тренеру зробити майже неможливе, надолужити втрачене і вивести національну команду на світовий футбольний форум. Саме цьому питанню і буде присвячено новий документальний фільм «Чи здатні?»", - уточнив Черепін.

Окрім того, автори картини планують детально проаналізувати тактичні зміни та малюнок гри збірної під керівництвом Олександра Петракова, а також записати нові відверті інтерв’ю з представниками тренерського штабу та гравцями головної команди країни.

За попередніми даними хронометраж фільму складе близько 90 хвилин, а кінотеатральна прем’єра стрічки запланована на першу половину 2022 року.

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