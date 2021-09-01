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Українець Крипак став триразовим паралімпійським чемпіоном Токіо-2020

Цього разу Максиму підкорилася 400-метрова дистанція вільним стилем.

Українець Крипак став триразовим паралімпійським чемпіоном Токіо-2020
Максим Крипак
Фото: vecherniy.kharkov.ua

Максим Крипак став 3-разовим чемпіоном Паралімпіади в Токіо.

На дистанції 400 метрів вільним стилем (в класі S10) 26-річний український плавець виплив з 4-х хвилин і показав час 3:59,62 секунди.

Другим на фініші з великим відривом був нідерландець Бас Таккен. Третім став Томас Галлагер з Австралії.

Раніше Крипак виграв "золото" поточної Паралімпіади на дистанції в чотири рази коротше, а також батерфляєм на 100-метрівці. Крім того, на рахунку Максима "срібло" на 50-метрівці вільним стилем і "бронза" в чоловічій естафеті.

Сьогоднішнє "золото" Крипака стало для України 16-м в Токіо.

Додамо, що 24-річна Яна Бережна виграла "бронзу" на дистанції 100 метрів брасом (в класі SB11).

Чемпіонкою стала Кароліна Пелендріту з Кіпру, друге місце зайняла китаянка Ма Цзіа.

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