Ексгравець "Шахтаря" відмовився від € 20,5 млн і безкоштовно перейшов в "Корінтіанс"

Півзахисник "Арсеналу" Вілліан покинув лондонський клуб, повідомляє офіційний сайт "канонірів".

Контракт розірваний за згодою сторін.

Також відзначено, що 33-річний бразилець перейде вільним агентом в "Корінтіанс", де він починав свою кар'єру.

Контракт гравця з "Арсеналом" був розрахований ще на два роки. За повідомленнями ЗМІ, Вілліан відмовився від суми 20,5 млн євро, яка належала йому за два роки контракту.

Вілліан приєднався до "Арсеналу" з "Челсі" в серпні минулого року і провів 37 матчів в сезоні 2020/21.

Раніше бразилець з 2007 по 2012 роки захищав кольори "Шахтаря", за який він провів 140 матчів і забив 20 голів.

У складі "гірників" півзахисник ставав чотири рази чемпіоном України (2007/08, 2009/10, 2010/11 і 2011/12), тричі ставав володарем Кубка України (2007/08, 2010/11 і 2011/12), а також володарем Суперкубка України (2010) і володарем останнього в історії розіграшу Кубка УЄФА (2008/09).