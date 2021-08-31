Мерешко завоювала свою четверту медаль Паралімпіади-2020

На Паралімпійських іграх в Токіо українська плавчиня Єлизавета Мерешко в запливі на 100 метрів вільним стилем у класі S7 стала бронзовим призером.

Відзначимо, що організаторам доведеться вручити дві бронзові нагороди, тому що однаковий час з українкою показала представниця Китаю Цзян Юйянь.

Результати запливу.

Нагадаємо, що Мерешко стала першою українською дворазовою паралімпійською чемпіонкою Токіо-2020.

Єлизавета завоювала "золото" в плаванні на дистанції 100 метрів брасом (клас - S5) і на дистанції вдвічі коротше, а також стала віцечемпіонкою в запливі на 200 метрів комплексним стилем.