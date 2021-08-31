"Манчестер Юнайтед" офіційно оголосив про підписання дворічного контракту з Роналду

Договір передбачає опцію продовження співпраці на третій сезон.

Пресслужба 20-разових чемпіонів Англії "Манчестера Юнайтед" оголосила про офіційне підписання 2-річного контракту з форвардом Кріштіану Роналду.

Угода передбачає можливість продовження співпраці з капітаном збірної Португалії на третій сезон.

Раніше повідомлялося, що Кріштіану 30 серпня усунув останню перешкоду на шляху до підписання договору з "червоними дияволами" – успішно пройшов у Португалії медогляд.

Кріштіану захищав кольори клубу з "Олд Траффорд" з 2003 по 2009 роки.

Роналду покинув тоді "МанЮнайтед" за рекордні на той момент 94 млн євро і приєднався до "Реалу".

Португалець забив за МЮ 118 голів в 192 матчах. З ними він тричі ставав чемпіоном Англійської прем'єр-ліги і виграв Лігу чемпіонів-2008.