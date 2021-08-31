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У Міжнародному паралімпійському комітеті відреагували на відмову Цвєтова фотографуватися з росіянами на п'єдесталі пошани

Українець посів друге місце в бігу на 100 метрів.

У Міжнародному паралімпійському комітеті відреагували на відмову Цвєтова фотографуватися з росіянами на п'єдесталі пошани

У пресслужбі Міжнародного паралімпійського комітету (МПК) на спеціальний запит "Спорт-Експрес" прокоментували відмову українського паралімпійця Ігоря Цвєтова фотографуватися з атлетами з Росії на Іграх в Токіо.

"Протоколи COVID-19 на Паралімпійських іграх в Токіо-2020 передбачають, що спортсмени повинні збиратися разом на верхній сходинці п'єдесталу пошани під час церемонії нагородження, тільки якщо вони носять маски для обличчя.

З відеозапису церемонії видно, що обидва російських спортсмена без масок. Тому український спортсмен має право не приєднуватися до них на верхній сходинці п'єдесталу пошани", - цитує заяву пресслужби МПК "Спорт-Експрес".

Раніше Цвєтов прокоментував цей епізод.

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