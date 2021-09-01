Українські стрільці завоювали дві медалі на Паралімпіаді-2020

В рамках програми восьмого дня Паралімпійських ігор-2020 в Токіо відбулися фінали змагань з кульової стрільби

У стрільбі з пневматичної гвинтівки на 10 метрів (клас SH2 - спортсмени, з порушеннями, що зачіпають одну або обидві руки) українець Василь Ковальчук завоював "срібло". До "золота" нашому спортсмену не вистачило трохи менше одного очка.

Перемога дісталася сербу Драгану Рістічу, а "бронзу" завоював Франчеко Горазд Тіршек зі Словенії.

Результати змагання.

Драган Рістіч (Сербія) - 255.5 Василь Ковальчук (Україна) - 254.7 Франчеко Горазд Тіршек (Словенія) - 232.4.

У тій же дисципліні (клас SH1 - спортсмени, які можуть витримати вагу зброї) українка Ірина Щетнікова зуміла завоювати бронзову нагороду.

Перемогу здобула представниця Німеччини Наташа Хільтроп, а "срібло" дісталося Пак Чжінхо з Південної Кореї.

Результати змагання.