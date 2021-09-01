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Українські стрільці завоювали дві медалі на Паралімпіаді-2020

Скарбничка нашої збірної поповнилася "сріблом" і "бронзою".

Українські стрільці завоювали дві медалі на Паралімпіаді-2020
Василь Ковальчук
Фото: my.ua

В рамках програми восьмого дня Паралімпійських ігор-2020 в Токіо відбулися фінали змагань з кульової стрільби

У стрільбі з пневматичної гвинтівки на 10 метрів (клас SH2 - спортсмени, з порушеннями, що зачіпають одну або обидві руки) українець Василь Ковальчук завоював "срібло". До "золота" нашому спортсмену не вистачило трохи менше одного очка.

Перемога дісталася сербу Драгану Рістічу, а "бронзу" завоював Франчеко Горазд Тіршек зі Словенії.

Результати змагання.

  1. Драган Рістіч (Сербія) - 255.5
  2. Василь Ковальчук (Україна) - 254.7
  3. Франчеко Горазд Тіршек (Словенія) - 232.4.

У тій же дисципліні (клас SH1 - спортсмени, які можуть витримати вагу зброї) українка Ірина Щетнікова зуміла завоювати бронзову нагороду.

Перемогу здобула представниця Німеччини Наташа Хільтроп, а "срібло" дісталося Пак Чжінхо з Південної Кореї.

Результати змагання.

  1. Наташа Хільтроп (Німеччина) - 253.1 (особистий рекорд)
  2. Пак Чжінхо (Південна Корея) - 253,0
  3. Ірина Щетніков (Україна) - 231.2.
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