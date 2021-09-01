Путін і Лукашенко у вересні зібралися підписати указ про інтеграцію Білорусі з Росією
Путін і Лукашенко у вересні зібралися підписати указ про інтеграцію Білорусі з Росією
Зеленський із дружиною прибули до Вашингтона
Зеленський із дружиною прибули до Вашингтона
Юрій Луценко: «Перші гроші в донецьку олігархію завіз Кобзон – з рук кемеровської мафії»
Юрій Луценко: «Перші гроші в донецьку олігархію завіз Кобзон – з рук кемеровської мафії»
"Талібан" не зможе скористатися військовою технікою, що залишилася в Афганістані, - Пентагон
"Талібан" не зможе скористатися військовою технікою, що залишилася в Афганістані, - Пентагон
Посол НАТО заперечив неможливість вступу України під час війни
Посол НАТО заперечив неможливість вступу України під час війни
У Міжнародному паралімпійському комітеті відреагували на відмову Цвєтова фотографуватися з росіянами на п'єдесталі пошани
У Міжнародному паралімпійському комітеті відреагували на відмову Цвєтова фотографуватися з росіянами на п'єдесталі пошани
День, коли США програли афганську війну
День, коли США програли афганську війну
Трибуну Київради заблокували депутати "Слуги народу" і ОПЗЖ
Трибуну Київради заблокували депутати "Слуги народу" і ОПЗЖ
Завтра осінь, коли карантин?
Завтра осінь, коли карантин?
ГоловнаСпорт

"Динамо" відправило свого форварда до французького "Труа"

Жерсон Родрігес змінив УПЛ на Лігу 1.

"Динамо" відправило свого форварда до французького "Труа"
Жерсон Родрігес
Фото: ФК "Динамо"

Форвард "Динамо" Жерсон Родрігес проведе нинішній сезон в оренді в "Труа", повідомляє пресслужба чемпіонів України.

Гравець збірної Люксембургу замінив у французькому клубі колегу по амплуа, українця Миколу Кухаревича, який влітку підписав повноцінний контракт з "Труа", але в останній день трансферного вікна його віддали в оренду в бельгійський "Левен".

Після 4-х турів "Труа" замикає турнірну таблицю чемпіонату Франції, набравши лише одне очко.

Напередодні "Динамо" оголосило про підписання бразильського вінгера Вітіньо.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також