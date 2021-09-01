"Динамо" відправило свого форварда до французького "Труа"

Форвард "Динамо" Жерсон Родрігес проведе нинішній сезон в оренді в "Труа", повідомляє пресслужба чемпіонів України.

Гравець збірної Люксембургу замінив у французькому клубі колегу по амплуа, українця Миколу Кухаревича, який влітку підписав повноцінний контракт з "Труа", але в останній день трансферного вікна його віддали в оренду в бельгійський "Левен".

Після 4-х турів "Труа" замикає турнірну таблицю чемпіонату Франції, набравши лише одне очко.

Напередодні "Динамо" оголосило про підписання бразильського вінгера Вітіньо.