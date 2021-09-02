Україна завоювала ще дві срібні медалі Паралімпіади-2020

Збірна України поповнила на Паралімпіаді в Токіо свою скарбничку ще двома срібними медалями.
Дует Віктор Дідух/Максим Ніколенко поступився у фіналі в командних змаганнях з настільного тенісу - 0:2.
Кривдниками українців став китайський тандем Чжао Шуай/Пен Вейнань.
Відзначимо, Дідух і Ніколенко - чемпіони Паралімпіади в Ріо-2016.
Нагадаємо, на цих Іграх Дідух вже завоював "срібло" в одиночних змаганнях в класі 8, а Ніколенко - "бронзу".
Ще одну срібну медаль приніс для України Антон Коль, який у фінальному запливі на дистанції 50 метрів на спині поступився лише ізраїльтянинові Іяду Шалабі.
"Бронза" - у італійця Франческо Беттелла.
Раніше Коль завоював срібну медаль Токіо-2020 на дистанції вдвічі довше.
Паралімпійські ігри-2020. Плавання, 50 метрів, спина (клас - S1).
- Іяд Шалабі (Ізраїль) - 1.11,79
- Антон Коль (Україна) - 1.13,78
- Франческо Беттелла (Італія) - 1.14,87.