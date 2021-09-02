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Україна завоювала ще дві срібні медалі Паралімпіади-2020

Наші паралімпійці продовжують штампувати нагороди.

Україна завоювала ще дві срібні медалі Паралімпіади-2020
Максим Николенко
Фото: Facebook

Збірна України поповнила на Паралімпіаді в Токіо свою скарбничку ще двома срібними медалями.

Дует Віктор Дідух/Максим Ніколенко поступився у фіналі в командних змаганнях з настільного тенісу - 0:2.

Кривдниками українців став китайський тандем Чжао Шуай/Пен Вейнань.

Відзначимо, Дідух і Ніколенко - чемпіони Паралімпіади в Ріо-2016.

Нагадаємо, на цих Іграх Дідух вже завоював "срібло" в одиночних змаганнях в класі 8, а Ніколенко - "бронзу".

Ще одну срібну медаль приніс для України Антон Коль, який у фінальному запливі на дистанції 50 метрів на спині поступився лише ізраїльтянинові Іяду Шалабі.

"Бронза" - у італійця Франческо Беттелла.

Раніше Коль завоював срібну медаль Токіо-2020 на дистанції вдвічі довше.

Паралімпійські ігри-2020. Плавання, 50 метрів, спина (клас - S1).

  1. Іяд Шалабі (Ізраїль) - 1.11,79
  2. Антон Коль (Україна) - 1.13,78
  3. Франческо Беттелла (Італія) - 1.14,87.
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