Україна завоювала ще дві срібні медалі Паралімпіади-2020

Збірна України поповнила на Паралімпіаді в Токіо свою скарбничку ще двома срібними медалями.

Дует Віктор Дідух/Максим Ніколенко поступився у фіналі в командних змаганнях з настільного тенісу - 0:2.

Кривдниками українців став китайський тандем Чжао Шуай/Пен Вейнань.

Відзначимо, Дідух і Ніколенко - чемпіони Паралімпіади в Ріо-2016.

Нагадаємо, на цих Іграх Дідух вже завоював "срібло" в одиночних змаганнях в класі 8, а Ніколенко - "бронзу".

Ще одну срібну медаль приніс для України Антон Коль, який у фінальному запливі на дистанції 50 метрів на спині поступився лише ізраїльтянинові Іяду Шалабі.

"Бронза" - у італійця Франческо Беттелла.

Раніше Коль завоював срібну медаль Токіо-2020 на дистанції вдвічі довше.

Паралімпійські ігри-2020. Плавання, 50 метрів, спина (клас - S1).