Крипак зі світовим рекордом виграв своє четверте "золото" Паралімпійських ігор в Токіо

На рахунку Максима вже 6 медалей Паралімпіади-2020.

На Паралімпійських іграх-2020 український плавець Максим Крипак зі світовим рекордом виграв фінальний заплив на 100-метровій дистанції на спині (клас - S10).

Другим на фініші був італієць Стефано Раймонд, "бронза" - у представника Франції Флорана Мараіса.

Ще один українець Станіслав Попов в цьому запливі посів 7-е місце.

Відзначимо, що для Крипака ця золота медаль стала вже четвертою на цих Іграх. Крім того, Максим завоював в Токіо ще срібну і бронзову нагороди.

Результати запливу.