Крипак зі світовим рекордом виграв своє четверте "золото" Паралімпійських ігор в Токіо

На Паралімпійських іграх-2020 український плавець Максим Крипак зі світовим рекордом виграв фінальний заплив на 100-метровій дистанції на спині (клас - S10).
Другим на фініші був італієць Стефано Раймонд, "бронза" - у представника Франції Флорана Мараіса.
Ще один українець Станіслав Попов в цьому запливі посів 7-е місце.
Відзначимо, що для Крипака ця золота медаль стала вже четвертою на цих Іграх. Крім того, Максим завоював в Токіо ще срібну і бронзову нагороди.
Результати запливу.
- Максим Крипак (Україна) - 57.19
- Стефано Раймонд (Італія) - 59.36
- Флоран Мараіс (Франція) - 1.01.30.