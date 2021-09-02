Кріштіану з антигероя в черговий раз став героєм Португалії.

Фото: EPA/UPG Кріштіану Роналду

На самому південному узбережжі Португалії в місті Фару в рамках відбіркового матчу Чемпіонату світу-2022 національна команда Португалії приймала збірну Ірландії.

Драматичний матч завершився перемогою португальців - 2:1.

Більшу частину першого тайму підопічні Фернанду Сантуша, як і належить господарям, володіли перевагою, створили ряд гольових моментів. Зокрема, на 15-й хвилині за фол проти Бруно Фернандеша був призначений пенальті в ворота гостей. Але, трапився рідкісний випадок, Кріштіану Роналду його не реалізував - чудово зіграв зовсім ще юний 19-річний голкіпер англійського "Портсмуту" Гевін Базуну.

Під кінець тайму ірландці осмілішали, стали виконувати небезпечні вилазки до воріт Руя Патрісіу, одна з них закінчилася на 45-й хвилині кутовим, при подачі якого Джон Еган відкрив рахунок в матчі - 0:1.

Збірна Ірландії мужньо відстоювала завойовану перевагу весь час, який залишався. Це їй вдавалося аж до 89-ї хвилини, коли свій геній продемонстрував Роналду. У високому стрибку Кріштіану прийняв крос з флангу і ефектно поклав м'яч в нижній кут воріт - 1:1.

А на 90+6 хвилині екстаз захлеснув всіх фанів як португальської збірної, так і особисто прихильників Роналду. CR7 знову на мить звільнився в штрафному майданчику гостей від опікуна і, як під копірку, головою забив другий свій м'яч в цьому матчі; гол вийшов навіть більш ефектним, ніж перший - 2:1.

Огляд матчу Португалія - Ірландія.

Таким чином, Кріштіану не тільки приніс португальцям таку потрібну перемогу, а й встановив рекорд, ставши кращим бомбардиром національних збірних в історії.

36-річний гравець "Манчестера Юнайтед" забив свої 110-й і 111-й голи в футболці Seleção das Quinas.

Нагадаємо, попередній рекорд належав іранцю Алі Даєї, на рахунку якого значиться 109 голів за національну команду.