На самому південному узбережжі Португалії в місті Фару в рамках відбіркового матчу Чемпіонату світу-2022 національна команда Португалії приймала збірну Ірландії.
Драматичний матч завершився перемогою португальців - 2:1.
Більшу частину першого тайму підопічні Фернанду Сантуша, як і належить господарям, володіли перевагою, створили ряд гольових моментів. Зокрема, на 15-й хвилині за фол проти Бруно Фернандеша був призначений пенальті в ворота гостей. Але, трапився рідкісний випадок, Кріштіану Роналду його не реалізував - чудово зіграв зовсім ще юний 19-річний голкіпер англійського "Портсмуту" Гевін Базуну.
Під кінець тайму ірландці осмілішали, стали виконувати небезпечні вилазки до воріт Руя Патрісіу, одна з них закінчилася на 45-й хвилині кутовим, при подачі якого Джон Еган відкрив рахунок в матчі - 0:1.
Збірна Ірландії мужньо відстоювала завойовану перевагу весь час, який залишався. Це їй вдавалося аж до 89-ї хвилини, коли свій геній продемонстрував Роналду. У високому стрибку Кріштіану прийняв крос з флангу і ефектно поклав м'яч в нижній кут воріт - 1:1.
А на 90+6 хвилині екстаз захлеснув всіх фанів як португальської збірної, так і особисто прихильників Роналду. CR7 знову на мить звільнився в штрафному майданчику гостей від опікуна і, як під копірку, головою забив другий свій м'яч в цьому матчі; гол вийшов навіть більш ефектним, ніж перший - 2:1.
Огляд матчу Португалія - Ірландія.
Таким чином, Кріштіану не тільки приніс португальцям таку потрібну перемогу, а й встановив рекорд, ставши кращим бомбардиром національних збірних в історії.
36-річний гравець "Манчестера Юнайтед" забив свої 110-й і 111-й голи в футболці Seleção das Quinas.
Нагадаємо, попередній рекорд належав іранцю Алі Даєї, на рахунку якого значиться 109 голів за національну команду.
Impossível? Para ele, nunca. 👽 Capitão, 𝙏𝙀𝙈𝙊𝙎 𝙍𝙀𝘾𝙊𝙍𝘿𝙀! #VamosComTudo— Portugal (@selecaoportugal) September 1, 2021
✨ @Cristiano Ronaldo ✨
🌍 𝘞𝘰𝘳𝘭𝘥'𝘴 𝘛𝘰𝘱 𝘚𝘤𝘰𝘳𝘦𝘳 𝘪𝘯 𝘐𝘯𝘵𝘦𝘳𝘯𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯𝘢𝘭 𝘍𝘰𝘰𝘵𝘣𝘢𝘭𝘭 🌍
Impossible? Not for him. 👽 Captain, 𝙒𝙀 𝙃𝘼𝙑𝙀 𝘼 𝙍𝙀𝘾𝙊𝙍𝘿! #TeamPortugal pic.twitter.com/Qc8Hbd2Pki