На Паралімпіаді-2020 Україна завоювала друге "золото" в жіночому штовханні ядра

На Паралімпіаді в Токіо 32-річна українка Марія Помазан із Запоріжжя з результатом 12,24 метрів виграла змагання зі штовхання ядра в класі F35 (люди з порушеннями координації, люди з церебральним паралічем).

Для Марії це четверта нагорода Паралімпіад. У Лондоні-2012 вона виграла "золото" в цій дисципліні і "срібло" в метанні диска. У Ріо-2016 вона стала віцечемпіонкою у штовханні ядра.

Напередодні в секторі зі штовхання ядра сидячи паралімпійською чемпіонкою з результатом 7,61 м стала українка Анастасія Москаленко.

Відзначимо, що нині в активі України 77 медалей: 19 золотих, 35 срібних і 23 бронзових.