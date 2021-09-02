Чемпіон Формули-1 оголосив про завершення кар'єри після закінчення сезону

Фото: http://formula1.ferrari.com Кімі Райкконен

Чемпіон Формули-1 в складі "Скудеріі Феррарі" (2007 рік), двічі віцечемпіон світу (2003 і 2005 років) в складі "Макларена", 41-річний фінський гонщик Кімі Райкконен оголосив про завершення професійної кар'єри після закінчення сезону-2021.

"Я прийняв рішення ще минулої зими. Не дивлячись на те, що сезон триває, я хочу подякувати своїй родині, всій своїй команді, а також своїм найкращим шанувальникам на світі. Життя триває, тому я хочу стільки всього нового спробувати", - написав Райкконен в своєму Instagram.

Останні 2 роки пілот виступав за команду Альфа Ромео і особливих успіхів не здобув. В нинішньому сезоні на рахунку Кімі лише 2 очки, з якими він займає 17-е місце в особистому заліку пілотів.