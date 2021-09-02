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Стала відома причина відмови ПСЖ від € 200 млн за трансфер Мбаппе

Питання вирішувалося на найвищому рівні.

Стала відома причина відмови ПСЖ від € 200 млн за трансфер Мбаппе
Тамім бін Хамад Аль-Тані

Емір Катару шейх Тамім бін Хамад Аль-Тані особисто вирішив не продавати форварда "Парі Сен-Жермена" Киліана Мбаппе в "Реал", повідомляє "Спорт-Експрес" з посиланням на L'Equipe.

Нагадаємо, ПСЖ відхилив останню пропозицію "Реала" щодо Мбаппе на € 200 млн.

За інсайдерською інформацією, в раді директорів парижан довго сумнівалися в тому, чи варто продати француза цього літа або залишити в команді, але пізніше віддати його безкоштовно.

Певне, емір Катару махнув рукою на 200 млн євро і заявив, що бажає побачити в справі тріо нападників Ліонель Мессі - Кіліан Мбаппе - Неймар.

Контракт Мбаппе закінчується наступного літа. Гравця розраховує підписати "Реал", який зробив кілька пропозицій паризькому клубу з купівлі форварда цього літа, але в підсумку так і не зміг отримати згоди на угоду.

Мбаппе перейшов в ПСЖ з «Монако» в 2017 році за 180 млн євро.

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