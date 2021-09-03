У Флоренції, яку по праву називають однією з трьох (поряд з Римом і Венецією) столицею Італії на стадіоні "Артеміо Франкі" "Скудра Адзурра" в рамках відбіркового турніру Чемпіонату світу-2022 приймала скромну збірну Болгарії.

Це був перший "виступ ансамблю" під керівництвом Роберто Манчіні після тріумфу на чемпіонаті Європи.

І, треба визнати, свій виступ італійці почали досить успішно. Вже на 16-й хвилині Федеріко К'єза відкрив рахунок в матчі - 1:0.

Однак, потім поважність захлеснула італійців, що дозволило супернику під завісу першого тайму в рідкісної контратаці рахунок зрівняти, відзначився Атанас Ілієв - 1:1.

Весь другий тайм збірна Італії висіла на воротах Георгія Георгієва, подала 10 кутових при нулі у болгар, 27:4 - за ударами по воротах і все ж не змогла повторно розписатися у взятті воріт суперника.

Так матч і закінчився.

Проте, у Манчіні і компанії є привід для радості. Збірна Італії продовжила свою безпрограшну серію до 35 поєдинків. В останній раз італійці поступалися в 2018 році португальцям (0:1).

Тим самим, італійці повторили світове досягнення бразильців і іспанців за кількістю матчів без поразок.

35 - L’Italia è rimasta imbattuta nelle ultime 35 partite: eguagliata la striscia europea della Spagna (35: 2007-2009). A livello mondiale, soltanto il Brasile ha fatto meglio (36: 1993-1996). Inarrestabile.#ItalyBulgaria pic.twitter.com/W5AXHZQOFC — OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) September 2, 2021

Нагадаємо, збірна Іспанії не програвала 35 ігор з 2007 по 2009 рік, а Бразилія ті ж 35 матчів - з 1993 по 1996 рік.

Крім того, Роберто Манчіні став тренером збірної Італії з найбільшою кількістю домашніх ігор в історії без поразок (18), обігнавши Марчелло Ліппі (17).

З цих 18 ігор підопічні Манчіні 11 виграли.