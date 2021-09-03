Португалець став кращим бомбардиром в історії збірних.

Фото: EPA/UPG Кріштіану Роналду

Капітан збірної Португалії Кріштіану Роналду відзначився дублем у відбірковому матчі Чемпіонату світу-2022 проти команди Ірландії (2:1) і, таким чином, став кращим бомбардиром в історії збірних.

36-річний уродженець Мадейри побив рекордне досягнення іранського форварда Алі Даеї, у якого 109 голів. На рахунку португальця стало 111 забитих м'ячів.

Це досягнення не залишилося без уваги - Кріштіану був внесений до "Книги Гіннеса", відому як "Всесвітня книга рекордів".

Португалець отримав пам'ятний сертифікат.

"Спасибі "Книзі рекордів Гіннеса". Мені завжди приємно, коли мене визнають світовим рекордсменом. Давайте доб'ємося ще кращого результату", - написав Роналду в Instagram.