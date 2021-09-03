Українець Остапченко зібрав повний комплект нагород Ігор у Токіо, ставши паралімпійським чемпіоном

Токійський паралімпійський басейн виявляється щасливим для українських плавців. Скарбничка збірної України поповнилася ще одним "золотом".
Медаль найвищого гатунку завоював Денис Остапченко. Українцю не було рівних в запливі на дистанції 200 м вільним стилем (клас – S3).
Ще один представник України Сергій Паламарчук фінішував на 8-й позиції.
Нагадаємо, що це вже третя медаль Остапченка на Іграх-2020. Раніше Денис завоював срібну та бронзову медалі, ставши таким чином повним кавалером токійської Паралімпіади.