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Українець Остапченко зібрав повний комплект нагород Ігор у Токіо, ставши паралімпійським чемпіоном

Денису не було рівних в запливі на 200 метрів вільним стилем.

Українець Остапченко зібрав повний комплект нагород Ігор у Токіо, ставши паралімпійським чемпіоном
Денис Остапченко
Фото: facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine

Токійський паралімпійський басейн виявляється щасливим для українських плавців. Скарбничка збірної України поповнилася ще одним "золотом".

Медаль найвищого гатунку завоював Денис Остапченко. Українцю не було рівних в запливі на дистанції 200 м вільним стилем (клас – S3).

Ще один представник України Сергій Паламарчук фінішував на 8-й позиції.

Нагадаємо, що це вже третя медаль Остапченка на Іграх-2020. Раніше Денис завоював срібну та бронзову медалі, ставши таким чином повним кавалером токійської Паралімпіади.

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