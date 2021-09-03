Українець Остапченко зібрав повний комплект нагород Ігор у Токіо, ставши паралімпійським чемпіоном

Денису не було рівних в запливі на 200 метрів вільним стилем.

Токійський паралімпійський басейн виявляється щасливим для українських плавців. Скарбничка збірної України поповнилася ще одним "золотом".

Медаль найвищого гатунку завоював Денис Остапченко. Українцю не було рівних в запливі на дистанції 200 м вільним стилем (клас – S3).

Ще один представник України Сергій Паламарчук фінішував на 8-й позиції.

Нагадаємо, що це вже третя медаль Остапченка на Іграх-2020. Раніше Денис завоював срібну та бронзову медалі, ставши таким чином повним кавалером токійської Паралімпіади.