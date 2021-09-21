Україна обійшла Росію і увійшла в топ-3 медального заліку ЧС-2021 з веслування на байдарках і каное

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На веслувальному каналі данської столиці Копенгагена пройшов Чемпіонат світу з веслування на байдарках і каное.

Виступ українських веслувальників можна визнати успішним, вони завоювали 5 медалей - 3 золоті і по одній срібній та бронзовій. Вище в медальній заліку розташувалися тільки Угорщина і Білорусь, тоді як Росія залишилася за спиною нашої збірної - на 4-й позиції.

Золоті нагороди на рахунку Людмили Лузан і Анастасії Четверикової (500 м, каное-двійка),

🇺🇦🥇🚣‍♀️Є перша медаль на чемпіонаті світу з веслування на байдарках і каное у Копенгагені!



Золото виборює на дистанції 500 м наш срібний олімпійський екіпаж в каное-двійці Людмила ЛУЗАН/ Анастасія ЧЕТВЕРІКОВА.



Наші вітання!@PlanetCanoe pic.twitter.com/1s8HXXOV4X — НОК України (@OlympicUA) September 18, 2021

🇺🇦🚣‍♀️Маємо ще три медалі на чемпіонаті світу з веслування.



🥇Каное-четвірка. 500 м. Віталій ВЕРГЕЛЕС, Андрій РИБАЧОК, Юрій ВАНДЮК, Тарас МІЩУК.

🥇Байдарка-четвірка. 500 м. Олег КУХАРИК, Дмитро ДАНИЛЕНКО, Ігор ТРУНОВ, Іван СЕМИКІН.

🥈Каное-одиночка. 500 м. Людмила ЛУЗАН pic.twitter.com/Ry33BLtUSX — НОК України (@OlympicUA) September 18, 2021

Олега Кухарика, Дмитра Даниленка, Ігоря Трунова і Івана Семикіна (500 м, байдарка-четвірка) і квартету каноїстів Віталія Вергелеса, Андрія Рибачока, Юрія Вандюка і Тараса Міщука (500 м).

Лузан здобула свою другу медаль, срібну, в каное-одиночці на дистанції 500 м.

Свою третю медаль на ЧС-2021, бронзову, Лузан завоювала разом з Оленою Циганковою, Юлією Колесник і Анастасією Четвериковою в складі каное-четвірки на дистанції 500 м.