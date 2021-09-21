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Україна обійшла Росію і увійшла в топ-3 медального заліку ЧС-2021 з веслування на байдарках і каное

В активі українців 5 медалей.

Фото: twitter

На веслувальному каналі данської столиці Копенгагена пройшов Чемпіонат світу з веслування на байдарках і каное.

Виступ українських веслувальників можна визнати успішним, вони завоювали 5 медалей - 3 золоті і по одній срібній та бронзовій. Вище в медальній заліку розташувалися тільки Угорщина і Білорусь, тоді як Росія залишилася за спиною нашої збірної - на 4-й позиції.

Золоті нагороди на рахунку Людмили Лузан і Анастасії Четверикової (500 м, каное-двійка),

Олега Кухарика, Дмитра Даниленка, Ігоря Трунова і Івана Семикіна (500 м, байдарка-четвірка) і квартету каноїстів Віталія Вергелеса, Андрія Рибачока, Юрія Вандюка і Тараса Міщука (500 м).

Лузан здобула свою другу медаль, срібну, в каное-одиночці на дистанції 500 м.

Свою третю медаль на ЧС-2021, бронзову, Лузан завоювала разом з Оленою Циганковою, Юлією Колесник і Анастасією Четвериковою в складі каное-четвірки на дистанції 500 м.

Григорій МухінГригорій Мухін
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