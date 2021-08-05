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Українка Людмила Лузан завоювала бронзову медаль у веслуванні на Олімпіаді

Вона фінішувала третьою з часом 47,034 секунди. 

Українка Людмила Лузан завоювала бронзову медаль у веслуванні на Олімпіаді
Людмила Лузан
Фото: hromadske

Українка Людмила Лузан завоювала бронзову медаль на Олімпіаді в Токіо у каное-одиночці з дистанцією 200 метрів. Вона фінішувала третьою з часом 47,034 секунди. 

Для України це вже 12 медаль на цих іграх, пише "Суспільне"

Перемогла американка Невін Гаррісон з результатом 45,932 секунди. 

Медаль Лузан є першою для України у веслуванні на Олімпійських іграх.

Нагадаємо, що за вчора українські спорсмтени здобули одну золоту, одну срібну та дві брознові медалі. Золото приніс борець греко-римьского стилю Жан Беленюк. Його колега по команді Парвіз Насібов узяв срібло. Бронзові медалі отримали Ірина Коляденко (вільна боротьба) та дует синхроністок Марта Федіна та Анастасія Савчук.

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