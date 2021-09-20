Промоутер Усика розповів про гонорар боксера за бій з Джошуа

Промоутер колишнього абсолютного чемпіона світу у важкій вазі Олександра Усика (18-0, 13 KO) Олександр Красюк розповів про фінансові умови бою українця з чемпіоном WBA, IBF, WBO і IBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО).

"Ми вчинили мудро - не вели переговорів про фіксовані суми. Регламент WBO говорить, що розподіл гонорару в тому випадку, коли задіяний чемпіон, має бути відповідним сумі останніх трьох гонорарів.

Це так само, як було з Джо Джойсом і Усиком. Тоді розподіл був 80 на 20 на користь чемпіона", - цитує Красюка "Трибуна".

"Ми нічого не вигадували, але користувалися цим принципом розподілу гонорарів як базовим. Ми проводимо шоу, і весь отриманий прибуток розподіляємо між сторонами відповідно до коефіцієнтів", - зазначив промоутер.

Додамо, що сьогодні Усик вирушив до Англії для підготовки до бою.

Фото: K2 Promotions Олександр Усик зі своєю командою

Поєдинок відбудеться 25 вересня в Лондоні на спортивній арені "Тоттенгем Хотспур".