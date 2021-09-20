Фото: ФК "Минай" Євген Селезньов

У матчі 8-го туру УПЛ "Ворскла", забивши в кожному з таймів по голу, обіграла "Минай" - 2:0.

У перерві поєдинку трапився одіозний епізод за участю форварда гостей Євгена Селезньова.

Йдучи в підтрибунне приміщення, колишній гравець збірної України показав середній палець трибунам. Що наштовхнуло Євгена на демонстрацію "поваги" до полтавських уболівальників, поки що невідомо.

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Раніше форвард у матчі з "Динамо" запропонував розібратися поза полем захисникові киян Олександру Караваєву, а в грі з "Шахтарем" Селезньов з'явився на полі без емблеми УАФ з картою України.