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Ексфутболіст збірної України в матчі УПЛ показав трибунам середній палець

Ексфутболіст збірної України в матчі УПЛ показав трибунам середній палець

Ексфутболіст збірної України в матчі УПЛ показав трибунам середній палець
Фото: ФК "Минай"

Євген Селезньов
Фото: ФК "Минай"
Євген Селезньов

У матчі 8-го туру УПЛ "Ворскла", забивши в кожному з таймів по голу, обіграла "Минай" - 2:0.

У перерві поєдинку трапився одіозний епізод за участю форварда гостей Євгена Селезньова.

Йдучи в підтрибунне приміщення, колишній гравець збірної України показав середній палець трибунам. Що наштовхнуло Євгена на демонстрацію "поваги" до полтавських уболівальників, поки що невідомо.

Фото: скриншот

Раніше форвард у матчі з "Динамо" запропонував розібратися поза полем захисникові киян Олександру Караваєву, а в грі з "Шахтарем" Селезньов з'явився на полі без емблеми УАФ з картою України.

Григорій МухінГригорій Мухін
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