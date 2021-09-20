Кличко відмовився допомагати Усику в підготовці до бою з Джошуа

Володимир також відмовив у цьому британцеві.

Менеджер чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями WBA, IBF, WBO і IBO Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО) Девід Ганса повідомив, що легендарний ексчемпіон світу Володимир Кличко (64-5, 53 КО) не мав наміру брати участь у підготовці його підопічного чи співвітчизника, колишнього безперечного короля у важкій вазі Олександра Усика (18-0, 13 KO) перед очним поєдинком.

"Коли поєдинок Усика і Джошуа був оголошений, Володимир сказав Ентоні: "Я люблю вас обох. Удачі, нехай переможе найсильніший". Він відмовився від будь-якої залученості. Я вірю, що він хлопець, який не хоче брати участь у цьому", - цитує Гансу skysports.com.

Фото: skysports.com

У той самий час Усик розповідає дещо інше.

"Речі, які ми обговорюємо (з Кличком-молодшим, - LB.ua), є особистими", - цитує Усика видання.

При цьому українець зізнався, що обговорював з Кличком поєдинок з Джошуа.

Фото: skysports.com

"Я продовжую з ним розмовляти", - після довгої паузи і пошуку потрібних слів заявив Усик.

Нагадаємо, що 2017 року на "Вемблі" Кличко-молодший технічним нокаутом в 11-му раунді програв бій Джошуа.

Це був останній поєдинок у професійній кар'єрі Володимира Кличка.

Поєдинок Джошуа - Усик відбудеться 25 вересня на стадіоні "Тоттенгем Хотспур" у Лондоні.