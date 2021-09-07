Клуб Української прем'єр-ліги обзавівся новим головним тренером

Олег Дулуб очолив ПФК "Львів", повідомляється на офіційному сайті "містян".

Сторони підписали контракт на один рік з можливістю його продовження ще на сезон. Білоруський фахівець змінив на цій посаді Анатолія Безсмертного.

Останнім місцем роботи Дулуба був білоруський клуб "Крумкачи". В Україні він тренував "Чорноморець" і "Карпати".

Окрім того, наставник нетривалий час тренував збірну Білорусі U-19.

Нагадаємо, "Львів" займає передостаннє, 15-е місце в чемпіонаті України, набравши два очки після шести турів.