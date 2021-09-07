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Клуб Української прем'єр-ліги обзавівся новим головним тренером

Олег Дулуб очолив ПФК "Львів".

Клуб Української прем'єр-ліги обзавівся новим головним тренером
Олег Дулуб
Фото: фк "львів"

Олег Дулуб очолив ПФК "Львів", повідомляється на офіційному сайті "містян".

Сторони підписали контракт на один рік з можливістю його продовження ще на сезон. Білоруський фахівець змінив на цій посаді Анатолія Безсмертного.

Останнім місцем роботи Дулуба був білоруський клуб "Крумкачи". В Україні він тренував "Чорноморець" і "Карпати". 

Окрім того, наставник нетривалий час тренував збірну Білорусі U-19.

Нагадаємо, "Львів" займає передостаннє, 15-е місце в чемпіонаті України, набравши два очки після шести турів.

Григорій МухінГригорій Мухін
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