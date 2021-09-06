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Після 39 років перебування в комі помер ексфутболіст збірної Франції

Лікарський непрофесіоналізм коштував життя Жан-П'єру Адамсу.

Жан-П'єр Адамс з родиною
Фото: Twitter
Жан-П'єр Адамс з родиною

Колишній футболіст збірної Франції Жан-П'єр Адамс помер у віці 73 років, провівши 39 років у комі, повідомляє mirror.co.uk.

Адамс народився в столиці Сенегалу Дакарі в 1948 році і зіграв 22 матчі за Les Bleusс з 1972 по 1976 рік. Він також провів 41 матч в складі "Парі Сен-Жермену", хоча більшу частину своєї кар'єри виступав за "Ніццу".

У 33 роки в 1981-му році Адамс завершив кар'єру футболіста, а через рік він впав у глибоку кому після помилки анестезіолога під час планової операції на коліні в лікарні Ліона.

Перед операцією очікувалося, що він прокинеться через кілька годин. В той день у Франції був страйк лікарів, багато хто не вийшов на роботу. Анестезіолог одночасно курировав вісім операцій і випадково переплутав пацієнту дозу. Ситуацію ускладнювало те, що за Жан-П'єром стежив стажист, який не виправив помилку анестезіолога і не розпізнав погіршення стану футболіста через колір його шкіри (у білошкірих це проявляється візуально краще, вона синіє).

Адамс ще й неправильно лежав на кушетці, і одна з трубок перестала вентилювати легені. Дихання француза було утруднено, серце зупинилося.

Через півроку після операції зробили ще одну - інфекція проникла в організм Адамса.

Не обійшлося і без судового розгляду. Тяганина йшла сім років, поки лікарів не визнали винними в ненавмисному нанесенні травми.

Усі наступні після операції 39 років за ним доглядала його дружина Бернадетт.

Григорій МухінГригорій Мухін
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