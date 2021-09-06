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Українська жіноча бригада суддів блискуче відпрацювала на відбірковому матчі Чемпіонату світу-2022

Катерина Монзуль тримала нитку матчу Румунія - Ліхтенштейн в своїх руках.

Українська жіноча бригада суддів блискуче відпрацювала на відбірковому матчі Чемпіонату світу-2022
Катерина Монзуль
Фото: http://bigball.eu

Матч 5-го туру відбіркового циклу Чемпіонату світу-2022 між збірними Румунії та Ліхтенштейну в Бухаресті завершився впевненою перемогою господарів - 2:0.

Відзначимо, що поєдинок на стадіоні "Націонал" довірено було пропрацювати українській бригаді суддів на чолі з Катериною Монзуль.

На лініях їй допомали Марина Стрілецька та Світлана Грушко. Четвертим арбітром була Людмила Тельбух, Арбітр VAR – Євген Арановський, його асистент – Віктор Матяш.

Монзуль впевнено контролювала хід поєдинку. За весь матч було показано лише одне попередження.

Додамо, що ця перемога зберегла шанси румунам поборотися за путівку на ЧС-2022. В активі підлеглих Мірела Редою стало 9 очок, і вони на 1 очко відстають від другого місця, яке окупувала команда Вірменії.

А очолює європейську групу J збірна Німеччини (12 очок).

Григорій МухінГригорій Мухін
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