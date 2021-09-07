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Ястремська в кроці від фіналу US Open у міксті

Українка вийшла в 1/2 фіналу.

Ястремська в кроці від фіналу US Open у міксті
Даяна Ястремська
Фото: EPA/UPG

В рамках Відкритого чемпіонату США з тенісу відбувся чвертьфінальний поєдинок парного змішаного розряду, в якому україно-австралійський дует Даяна Ястремська/Макс Перселл зустрічався з парою Ярослава Шведова (Казахстан)/Фабріс Мартен (Франція).

Матч тривав 52 хвилини і закінчився впевненою перемогою Даяни і Макса - 6:2, 6:3.

За право зіграти у фінальному матчі їм належить посперечатися з переможцем поєдинку Джуліана Олмос/Марсело Аревало (Мексика/Сальвадор) - Еллен Перес/Марсело Демолинер (Австралія/Бразилія). Цей матч відбудеться сьогодні.

Нагадаємо, також сьогодні Еліна Світоліна на тій же стадії турніру в одиночному розряді зустрічається з канадкою Лейлою Анні Фернандес.

Григорій МухінГригорій Мухін
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