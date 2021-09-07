Легенда футболу подякував лікарям і заявив, що відчуває себе добре.

Легендарній футболіст збірної Бразилії і "Сантоса" Пеле піддався хірургічному втручанню.

Пеле переніс операцію з видалення пухлини в товстій кишці. Новоутворення було виявлено під час обстеження, яке Пеле пройшов днями.

"Друзі, велике спасибі за ваші повідомлення. Я дякую Богові за те, відчуваю себе дуже добре і за те, що доктор Фабіо, і доктор Мігель стежать за моїм здоров'ям. Минулої суботи я пройшов операцію на правій товстій кишці", - написав Пеле в Instagram.

"Пухлина була виявлена після проведення аналізів, про які я вже згадував.

На щастя, я звик святкувати великі перемоги разом з вами. Я буду дивитися на цю ситуацію з посмішкою, жити з любов'ю моїх близьких і друзів", - з оптимізмом відзначив 80-річний бразилець.

Нагадаємо, Пеле є єдиним футболістом, який виграв три чемпіонати світу (1958, 1962 і 1970). На його рахунку 92 гри і 77 голів за збірну Бразилії.

Нагадаємо, в цьому році Кріштіану Роналду побив історичний рекорд Пеле.