Пеле сделал выбор между Месси и Роналду

Легендарный бразилец Пеле рассказал, кого он считает лучшим игроком современности.

"Думаю, что в современном футболе лучшим является Роналду. Криштиану сейчас самый стабильный игрок. Хотя, конечно, не стоит забывать и о Лионеле Месси.

Лучший футболист в истории? Сложно ответить. Нужно помнить о Зико, Роналдиньо, Роналдо. В Европе были свои легенды - Кройф, Беккенбауэр... Но я был лучше их всех. Почему? Потому что всех их сравнивали со мной", - приводит слова Пеле isport.ua, со ссылкой на A Bola.

Напомним, что Роналду является пятикратным обладателем "Золотого мяча". У Месси таких наград на одну больше.