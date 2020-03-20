​В Украине началось внутреннее инфицирование коронавирусом, - Ляшко
​В Украине началось внутреннее инфицирование коронавирусом, - Ляшко
В Украине зафиксировали третью смерть от коронавируса
В Украине зафиксировали третью смерть от коронавируса
Премьер-лига обозначила дату возобновления чемпионата Украины по футболу
Премьер-лига обозначила дату возобновления чемпионата Украины по футболу
Рим, закрытый город
Рим, закрытый город
В Киеве введут режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
В Киеве введут режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
В Украине зафиксированы два новые случая коронавируса (обновлено)
В Украине зафиксированы два новые случая коронавируса (обновлено)
Карантин: що загрожує порушникам
Карантин: що загрожує порушникам
Фонд Порошенко профинансировал восстановление аппаратов искусственной вентиляции легких в Киевской больнице скорой помощи
Фонд Порошенко профинансировал восстановление аппаратов искусственной вентиляции легких в Киевской больнице скорой помощи
Смерть на самоті. Репортаж із Ломбардії
Смерть на самоті. Репортаж із Ломбардії
ГлавнаяСпорт

Пеле сделал выбор между Месси и Роналду

К себе живая легенда футбола был самокритичен.

Пеле сделал выбор между Месси и Роналду
Пеле
Фото: EPA/UPG

Легендарный бразилец Пеле рассказал, кого он считает лучшим игроком современности.

"Думаю, что в современном футболе лучшим является Роналду. Криштиану сейчас самый стабильный игрок. Хотя, конечно, не стоит забывать и о Лионеле Месси.

Лучший футболист в истории? Сложно ответить. Нужно помнить о Зико, Роналдиньо, Роналдо. В Европе были свои легенды - Кройф, Беккенбауэр... Но я был лучше их всех. Почему? Потому что всех их сравнивали со мной", - приводит слова Пеле isport.ua, со ссылкой на A Bola.

Напомним, что Роналду является пятикратным обладателем "Золотого мяча". У Месси таких наград на одну больше.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также