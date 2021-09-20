Петраков відлучив Маліновського від збірної України

Гравець "Аталанти" не потрапив у заявку на відбіркові матчі ЧС-2022.

Фото: УАФ Олександр Петраков

В.о. головного тренера збірної України з футболу Олександр Петраков оголосив склад національної команди на жовтневі матчі відбору Чемпіонату світу-2022.

У переліку — 25 гравців. Ще восьмеро виконавців внесені до резервного списку, повідомляє пресслужба збірної.

Зазначимо, що поза заявкою опинився один з лідерів команди на Євро-2020, хавбек бергамської "Аталанти" Руслан Маліновський.

Також у заявку не потрапив голкіпер "Шахтаря" Анатолій Трубін, який переніс операцію і продовжує процес відновлення.

З фінами Україна зіграє 9 жовтня в Гельсінкі, а з Боснією - 12-го у Львові.

Склад національної збірної України.

Воротарі: Андрій Пятов ("Шахтар"), Денис Бойко ("Динамо"), Дмитро Різник ("Ворскла").

Захисники: Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко (усі — "Шахтар"), Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик, Олександр Сирота (усі — "Динамо"), Едуард Соболь ("Брюгге", Бельгія).

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Віктор Циганков, Віталій Буяльський (усі — "Динамо"), Тарас Степаненко ("Шахтар"), Сергій Булеца ("Зоря"), Андрій Ярмоленко ("Вест Гем", Англія), Олександр Зінченко ("Манчестер Сіті", Англія), Олександр Зубков ("Ференцварош", Угорщина), Ігор Харатін ("Легія", Польща).

Нападники: Роман Яремчук ("Бенфіка", Португалія), Артем Довбик (СК "Дніпро-1"), Данило Сікан ("Шахтар").

Резервний список: Георгій Бущан ("Динамо"), Андрій Лунін ("Реал", Іспанія), Валерій Бондар, Юхим Конопля (обидва — "Шахтар"), Богдан Михайліченко ("Андерлехт", Бельгія), Владислав Кочергін ("Зоря"), Владислав Калітвінцев ("Десна", Олександр Піхальонок (СК "Дніпро-1").

Збір національної команди розпочнеться 4 жовтня в Києві.