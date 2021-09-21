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В історії українського футболу з'явився перший англієць

28-річний Кадім Гарріс прийшов у "Металіст" із "Шеффілд Венсдей".

В історії українського футболу з'явився перший англієць
Кадім Гарріс
Фото: ФК "Металіст"

"Металіст" підписав англійського флангового півзахисника Кадіма Гарріса, повідомляють на офіційному сайті харківського клубу.

Деталей угоди не розголошують.

Таким чином, 28-річний Кадім став першим в історії українського футболу легіонером з Англії.

Гарріс є вихованцем "Віком Вондерерс". Останнім клубом футболіста був "Шеффілд Венсдей", у складі якого він провів два сезони.

Гарріс має досвід виступу в Англійській прем'єр-лізі - в сезоні 2018/19 провів 13 матчів за "Кардіфф Сіті" і забив один м'яч.

Раніше півзахисник також виступав за "Брентфорд" і "Барнслі".

У Чемпіоншипі він зіграв у 138 матчах, забивши вісім голів і віддавши 14 результативних передач.

Після дев'яти турів "Металіст" лідирує в Першій лізі, випереджаючи найближчого переслідувача на 6 очок.

Сьогодні команда Олександра Кучера зіграє з "Десною" в 1/16 фіналу Кубка України.

Григорій МухінГригорій Мухін
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